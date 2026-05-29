По решению Виталия Королева более 2 тысяч тверских первоклассников получат школьную форму

Новая спортивная форма для детей из многодетных семей. Фото: ПТО.

По решению главы региона Виталия Королева в Верхневолжье приступают к обеспечению будущих первоклассников из многодетных семей бесплатной спортивной формой к началу учебы в школах. Сейчас в школах идет сбор информации, составляется реестр получателей. Планируется, что до 1 сентября комплекты выдадут более 2 тысяч детей.

Виталий Королев в своем канале мессенджера МАХ рассказал, что инициативу о предоставлении спортивной формы единодушно одобрили многодетные семьи региона:

«Надеюсь, в новой форме нашим первоклашкам будет удобно и на уроках, и на занятиях физкультурой. Заодно снизим финансовую нагрузку на семейные бюджеты. А в сентябре обязательно загляну на школьную тренировку, послушаю отзывы о качестве».

Родителям необходимо передать в школы актуальные размерные мерки детей, реестры будут формироваться до 1 июля. Подробности доступны здесь.

В составе комплекта - две белые футболки, черные шорты, а также спортивный костюм. Преобладающий материал – хлопок. Производство - вышневолоцкого предприятия. Выдавать спортивную форму будут в рюкзаке с изображением символики Тверской области.

«Недавно узнали, что помимо школьной формы нашей дочке Варе будет вручена и спортивная. Мы очень этому обрадовались. Дочка уже хочет ее примерить, почувствовать себя школьницей. Здорово, что в Тверской области есть такие меры поддержки», – поделились радостью многодетные родители Дмитрий и Анна.

Напомним, что в регионе также выдается бесплатная школьная форма детям и подросткам из многодетных семей.

В Тверской области реализуется целый комплекс мер поддержки семей с детьми, в том числе в рамках нацпроекта «Семья».