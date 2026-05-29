В Тверской области завершили расследование дела о вырубке на 77 миллионов

Государство оценило ущерб в 77 миллионов рублей. Фото: МВД Тверской области.

В Тверской области завершили расследование уголовного дела о массовой незаконной вырубке хвойных деревьев в Торопецком и Западнодвинском округах. Перед судом предстанут девять фигурантов, включая местного предпринимателя и его партнера.

Установлено, что они незаконно срубили 3364 дерева объемом свыше 3600 кубических метров, нанеся ущерб государственному лесному фонду и сельхозземлям на сумму более 77 миллионов рублей. Для рубки, хранения и перевозки древесины на пилорамы в Нелидовском районе привлекались наемные рабочие и седельный тягач.

В ходе обысков оперативники изъяли у обвиняемых 4 889 000 рублей и 7500 долларов США, а на их имущество наложили арест. В качестве компенсации вреда один из фигурантов высадил 4000 саженцев ели на площади одного гектара в Западнодвинском округе. Надзорный орган утвердил обвинительное заключение, материалы дела направляются в суд.