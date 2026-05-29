НовостиОбщество29 мая 2026 9:42

Тверское МЧС опровергло слухи о запрете мобильных телефонов на АЗС

Спасатели Тверской области со ссылкой на МЧС России назвали недостоверными сведения об ограничениях с 1 июня
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Введение ограничений на использование мобильных телефонов на территории АЗС не рассматривается.

Фото: Иван ВИСЛОВ.

Главное управление МЧС России по Тверской области со ссылкой на федеральное ведомство опровергло информацию о введении запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях с 1 июня.

Действующая в стране нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории заправок, подчеркнули в ведомстве.

Порядок обеспечения пожарной безопасности на АЗС определяется Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, а также Сводом правил СП 156.13130.2014. МЧС России не рассматривает возможность введения такого запрета в будущем.