Виталий Королев поручил оказать поддержку для ввода роботизированного завода в Лихославле

Глава Тверской области Виталий Королев провел встречу с руководством ООО «Нацпроектстрой Скоростные технологии-Т» (входит в ГК Нацпроектстрой). Стороны обсудили развитие инженерной инфраструктуры на площадке завода железобетонных плит в Лихославле. Его планируется открыть в этом году.

Виталий Королев отметил готовность региона оказать всю необходимую поддержку в плане инфраструктуры в рамках полномочий областной власти. Поставил задачу по подключению производства к электросетям.

Соглашение о строительстве этого завода было заключено на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.

Виталий Королев подчеркнул, что проект является приоритетным для Верхневолжья. На заводе создаётся роботизированное производство нового поколения по выпуску инновационных железнодорожных плит. Ими в первую очередь обеспечат первой линии ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Планируется, что объем выпуска продукции составит 50 тыс. Для региона - это рабочие места, инвестиции, налоги, новые перспективы для развития Лихославльского округа.

«Это будет уникальный высокотехнологичный завод, который позволит создать постоянные рабочие места на территории области и будет выпускать продукцию, необходимую для строительства ВСМ и других объектов», – отметил глава региона.