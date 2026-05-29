НовостиОбщество29 мая 2026 8:06

Житель Кувшиново вырубил более ста деревьев в зеленой зоне лесничества

Антон ПАЛЬЧИКОВ
На территории лесничества нарушитель незаконно срубил 12 берез, 17 осин и 75 ольх.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области перед судом предстанет житель города Кувшиново, обвиняемый в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

В ноябре 2025 года мужчина на территории Пеньского участкового лесничества, на участке леса, отнесенном к категории зеленых зон, незаконно срубил 104 дерева для личных нужд. Нарушитель заготовил 12 берез, 17 осин и 75 ольх, нанеся государству материальный ущерб на сумму свыше 160 тысяч рублей.

Прокуратура Кувшиновского округа утвердила обвинительное заключение по части 3 статьи 260 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.