Суд в Твери конфисковал автомобиль Opel у пьяного водителя

Нарушителя остановили за нетрезвое вождение 20 февраля 2026 года.

В Твери 26-летний местный житель лишился своего автомобиля «Опель Омега» за повторное вождение в нетрезвом виде. Выяснилось, что 20 февраля 2026 года мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

При этом ранее его уже привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за аналогичное нарушение. Государственное обвинение в суде поддержала прокуратура Центрального района города Твери.

Суд признал нарушителя виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и назначил ему 160 часов обязательных работ с лишением права садиться за руль на 1 год и 8 месяцев. Иномарка осужденного конфискована и обращена в доход государства.