НовостиОбщество29 мая 2026 6:44

В Бежецке задержали четырех мужчин за кражу двух тонн солярки

ГЛОНАСС помог поймать похитителей двух тонн дизельного топлива в Бежецке
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Служба безопасности сельхозпредприятия заметила перерасход горючего на трех тракторах. Фото: МВД Тверской области.

В Бежецке сотрудники уголовного розыска задержали четверых подозреваемых в краже двух тонн дизельного топлива. Мужчины в течение нескольких дней сливали солярку из баков трех тракторов, принадлежащих местному сельхозпредприятию, в канистры.

Затем они перевозили емкости на легковом автомобиле одного из сообщников и продавали местному жителю. Недостачу горюче-смазочных материалов обнаружила служба безопасности предприятия с помощью системы ГЛОНАСС, отслеживающей расход топлива и перемещения техники.

Похищенное горючее полицейские изъяли, а подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Следственным подразделением МО МВД России «Бежецкий» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.