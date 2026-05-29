Ночью в небе над Тверской областью сбили очередной БПЛА

В ночь на 29 мая в небе над Тверской областью силами ПРВО был уничтожен вражеский БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.

По информации Минобороны, всего в период с 20 часов 28 мая до 7 часов 29 мая над регионами России были сбиты 208 украинских беспилотников самолетного типа. Помимо Верхневолжья, БПЛА перехватывали и уничтожали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом.