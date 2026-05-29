В Тверской области спасатели за сутки потушили шесть пожаров

Спасательные гарнизоны несут дежурство в режиме повышенной готовности. Фото: МЧС Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало сводку происшествий на 29 мая 2026 года. За минувшие сутки в регионе зафиксировали шесть техногенных пожаров. Пожарно-спасательные подразделения один раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

Также один выезд совершила группа специальных взрывных работ для обезвреживания опасных предметов. Чрезвычайных ситуаций на контроле ведомства нет, происшествий на водных объектах также не зарегистрировано.

Все пожарно-спасательные гарнизоны Тверской области продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. За отчетный период перебоев с энергоснабжением, аварий в сфере ЖКХ и ограничений движения на федеральных трассах в регионе не произошло.