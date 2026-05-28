Виталий Королев объявил о старте детской акции «Прокачай свое лето» в Тверской области

В Тверской области стартует спортивная акция «Прокачай свое лето» для детей и подростков от 7 до 13 лет.

Суть в том, что в течение всех летних каникул для ребят в регионе будут устраивать различные спортивные первенства и состязания на уроне области, школьниых и загородных лагерей отдыха. Результаты детям предлагается вносить в свои портфолио. Победители и призеры будут определяться каждый месяц летних каникул по сумме баллов за результаты в соревнованиях и награждаться ценными призами. Подробности о том, как подать заявку, можно узнать на сайте спорткомитета.

Старт акции дал глава региона Виталий Королев, прокомментировав в своем канале в МАХ:

«Хорошо помню, как летние каникулы приносили мне не только новые эмоции, но и навыки, пригодившиеся дальше по жизни. Например, работа в команде, умение принимать решения и достигать результата. Поэтому искренне рад за мальчишек и девчонок, которые с июня по август смогут провести лето с пользой».

Руководитель области также написал, что намерен 29 мая посетить ярмарку вакансий для желающий подработать летом подростков:

«Хочу посмотреть и разобраться, какие варианты занятости предлагают наши работодатели, какие профессии считают перспективными, сколько готовы платить и чем могут помочь подросткам в будущем».