Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 16:52

В Тверской области проведут ярмарки летних вакансий для подростков

Школьникам и несовершеннолетним учащимся колледжей представят множество вакансий
Алексей АНДРЕЕВ
В регионе проведут ярмарки вакансий для подростков.

В регионе проведут ярмарки вакансий для подростков.

Фото: ПТО.

29 мая в муниципалитетах региона пройдут ярмарки вакансий для подростков «Мое трудовое лето». Более 200 компаний представят 2,7 тысяч вакансий в разных сферах для подработки ребят в период летних каникул.

Там же на ярмарках можно будет пройти экспресс-собеседования у работодателей региона, пройти профтестирование (в том числе нейропрофориентацию).

Ярмарки пройдут одновременно на 31 площадке, центральной из них станет Тверской колледж им. А.Н. Коняева (адреса площадок ярмарки и программу смотрите далее по ссылке).

Глава Тверской области Виталий Королев отмечал, что в приоритете то, чтобы коренные жители, особенно молодые специалисты, оставались работать на предприятиях в родном регионе. Подобные ярмарки дают школьникам познакомиться с разнообразием местных вакансий, получить первый трудовой опыт, определиться с будущими профессиональными предпочтениями. Такие мероприятия соответствует задачам нацпроектов «Молодежь и дети» и «Кадры».