В Тверской области продлили предоставление увеличенной выплаты контрактникам

Областной военкомат. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области по 31 июля 2026 года продлен срок предоставления разовой региональной выплаты гражданам при заключении контракта на военную службу. Такое решение принято 28 мая на заседании президиума областного правительства под председательством главы региона Виталия Королева.

Размер указанной выплаты с осени 2024 года составляет 2 млн рублей. С учетом федеральной выплаты военнослужащие в нашем регионе при заключении контракта получают 2,4 млн рублей.

Также в Верхневолжье предоставляется по 100 тыс. рублей за содействие в привлечении граждан на военную службу по контракту (кроме сотрудников силовых структур).

Желающим заключить контракт с Минобороны нужно обратиться в военкоматы по месту жительства или областной пункт отбора на военную службу по контракту (г. Тверь, ул. Игоря Баталова, д. 2, телефоны: 117, 8(4822) 36-09-80, 8-962-240-87-14).

Областное правительство напоминает, что в тверском регионе действует комплекс мер поддержки участников или ветеранов СВО и их семей, реализуется программа «Герои Верхневолжья».