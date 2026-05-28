НовостиОбщество28 мая 2026 15:32

Виталий Королев прокомментировал отстранение руководителя Тверьспецавтохозяйства

От должности отстранен врио гендиректора ТСАХ Игнат Черников
Алексей АНДРЕЕВ
Снят с должности руководитель ТСАХ - регионального оператора по обращению с ТКО. Фото: ТСАХ

От занимаемой должности в связи с задержанием по подозрению в совершении коррупционного преступления отстранен руководитель ООО «Тверьспецавтохозяйства» Игнат Черников. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил глава региона Виталий Королев.

«Правительство региона окажет следственным органам всё необходимое содействие. Моя позиция хорошо всем известна: нам не по пути с теми, кто поставил себя выше закона. Вне зависимости от чинов, званий и прежних заслуг», - прокомментировал Виталий Королев.

Напомним, что ТСАХ является региональным оператором по обращению с отходами.