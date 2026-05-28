В Твери на время закроют три роддома в июне-июле

С 1 июня Перинатальный центр закрывается на плановую дезинфекцию.

Областной Минздрав сообщил, что в связи запланированными профилактическими санобработками в июле-июне в Твери будет на время закрываться три медучреждения.

Областной перинатальный центр закроют на санобработку с 1 по 15 июня, областной родильный дом - с 15 по 29 июня, роддом Nº5’ - с 6 по 27 июля.

Все пациентки этих медучреждений в указанные периоды переведут в другие роддома. При этом в случае необходимости бригада врачей перинатального центра будет выезжать в роддома на помощь.