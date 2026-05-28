Жительнице Оленино зачли 11 лет стажа после неверной даты рождения в трудовой

В Тверской области 59-летняя жительница Оленино смогла добиться оформления досрочной страховой пенсии по старости только через суд. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тверской области неоднократно отказывало женщине, ссылаясь на недостаток индивидуального пенсионного коэффициента.

При расчетах ведомство проигнорировало 11 лет трудовой деятельности, так как работодатель допустил ошибку в дате рождения при заполнении ее трудовой книжки. После обращения гражданки прокуратура Оленинского района подала судебный иск в защиту ее прав.

Суд обязал ответственное ведомство назначить женщине досрочную пенсию, а также выплатить ей 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Прокуроры контролируют фактическое исполнение судебного решения.