Полицейские в Ржеве задержали мужчину за тайную продажу машины знакомой

Фигурант уголовного дела полностью признал свою вину и решением суда был отправлен под домашний арест. Фото: МВД Тверской области.

Следственное подразделение МО МВД России «Ржевский» расследует уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигурантом стал 30-летний местный житель, который обманул 38-летнюю многодетную мать. Автомобиль женщины находился на штрафстоянке после ДТП.

Подозреваемый предложил помощь в возврате машины, получив от потерпевшей 130 000 рублей, ключи и паспорт транспортного средства. Затем он перепродал имущество третьему лицу. Потерпевшая узнала о пропаже, самостоятельно придя на стоянку, после чего написала заявление в полицию, указав сумму ущерба в 340 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, в отделе он признал свою вину. В качестве меры пресечения суд избрал ему домашний арест. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Похищенный автомобиль получил статус вещественного доказательства и передан на ответственное хранение.