В правительстве Тверской области назначен новый зампред

Рустам Халиков. Фото: ПТО.

28 мая глава региона Виталий Королев представил нового заместителя председателя областного правительства Рустама Халикова.

Известно, что он родился в 1996 году в Саратове, уже имеет немалый опыт в сфере управления и ЖКХ.

Пресс-служба правительства региона сообщает, что Рустам Халиков начинал карьеру в аппарате Правительства РФ, работал в комплексе городского хозяйства Москвы, курировал коммунальную и энергетический отрасли на должности зампреда правительства Рязанской области.

«Уверен, что Рустам Ринатович, как опытный профессионал, привнесет эффективные идеи в нашу работу. И, конечно, мы все вместе будем работать над развитием сфер, которые для нас являются очень чувствительными. Это энергетика, газификация, благоустройство, коммунальная инфраструктура», – отметил Виталий Королев, представляя нового зампреда на заседании президиума областного правительства. .

Уточняется, что также в сфере ведения Рустама Халикова будет работа Региональной энергетической комиссии, вопросы развития лесного комплекса, природопользования и экологии, физкультуры и спорта.

Ранее курировавший вопросы ЖКХ и энергетики в областном правительстве Александр Цветков назначен помощником губернатора. Виталий Королев поблагодарил его за работ, в том числе за успешное прохождение прошлого отопительного периода.