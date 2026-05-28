Тверские ветераны СВО посетили Совет Федерации перед итоговым экзаменом

За время прохождения образовательного курса бывшие военнослужащие отработали полученные знания на практике в рамках трех стажировок. Фото: ПТО.

Участники региональной образовательной программы «Герои Верхневолжья» из числа ветеранов СВО посетили Совет Федерации. Они побывали на экскурсии по верхней палате парламента и обсудили актуальные вопросы с сенатором от Тверской области Людмилой Скаковской. Проект, действующий по аналогии с федеральным «Временем героев», реализует Высшая школа государственного управления Президентской Академии на базе тверского филиала РАНХиГС.

Сейчас участники проходят заключительный, четвертый модуль: изучают применение искусственного интеллекта в органах власти, технологии управления, управление инцидентами и кейс-менеджмент. Ранее они прошли три стажировки и освоили экономику, финансы, а также основы муниципального, регионального и государственного управления. Весь курс с бойцами работают вузовские преподаватели, специалисты сфер экономики и госуправления, а также сертифицированные психологи.

После сдачи итогового экзамена ветераны представят прикладные проекты развития муниципалитетов и региона. Основные задачи для выпускников еще на апрельской встрече обозначил губернатор Виталий Королев: это создание комфортной среды, развитие экономики, туризма и спорта.