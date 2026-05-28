Глава Тверской области поддержал идею о присвоении школе имени Героя Советского Союза

На одной из стен школы изображен портрет героя-танкиста Евгения Кузнецова. Фото: ПТО.

Глава региона Виталий Королев на заседании президиума областного правительства поддержал инициативу о присвоении школе №12 города Бологое имени Героя Советского Союза, фронтовика Евгения Ивановича Кузнецова. Он учился в этой школе.

Евгений Иванович Кузнецов до войны работал на железной дороге в Бологом. В июле 1941-го его призвали в Красную Армию. Уроженец бологовского края окончил Пушкинское танковое училище, стал командиром танка Т-34, отважно проявил себя на Курской дуге. 3 августа 1943 года в городе Грайворон Белгородской области экипаж лейтенанта Кузнецова уничтожил два немецких тяжелых танка «Тигр» и «Пантера» и более 40 автомашин, подбил средний танк Т-3.

На одной из стен бологовской школы №12 по проекту «Лица героев» было создано изображение, посвященное Евгению Кузнецову. В образовательном учреждении есть школьный музей воинской славы, а на территории школы устроена аллея в честь защитников Отечества.