Суд в Ржеве конфисковал автомобиль Jaguar у нетрезвого водителя

Мужчина повторно сел за руль в состоянии опьянения, за что лишился машины и получил двести сорок часов обязательных работ.

Очередная поездка в нетрезвом виде обошлась 42-летнему жителю Ржева потерей автомобиля Jaguar X-Type. В ноябре 2025 года мужчину остановили полицейские на Зубцовском шоссе.

Водитель находился в состоянии опьянения, имея за плечами административное наказание по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. За повторное нарушение в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

С учетом позиции Ржевской межрайонной прокуратуры суд назначил мужчине наказание в виде 240 часов обязательных работ и лишил его права управлять транспортными средствами на два года. Сама машина конфискована в собственность государства.