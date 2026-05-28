НовостиОбщество28 мая 2026 8:17

Виталий Королев поздравил тверских военнослужащих и ветеранов пограничной службы

В стране отмечается День пограничника
Алексей АНДРЕЕВ
Виталий Королев поздравил Тверскую область с Днем пограничника.

Сегодня, 28 мая, в России - День пограничника. Глава региона Виталий Королев поздравил с праздником тверских военнослужащих и ветеранов пограничной службы.

"В годы Великой Отечественной войны из числа жителей Калининской области были сформированы пограничные полки, проявившие беспримерное мужество и самоотверженность в боях с фашистскими захватчиками. Верные легендарным традициям предшественников, сегодня воины пограничной службы с честью выполняют сложные и ответственные задачи в ходе специальной военной операции. Среди героев, отважно защищающих безопасное и суверенное будущее России, немало жителей Верхневолжья. Благодарю военнослужащих и ветеранов пограничных войск за верность долгу и доблестный ратный труд на благо нашей великой Родины!" - отмечено в тексте поздравления руководителя области.