Тверское УМВД предупредило об уголовных делах за фотографии могил героев

Мошенники используют личные данные с фотографий для обзвона семей погибших бойцов под видом сотрудников Министерства обороны. Фото: УМВД Тверской области.

Управление МВД России по Тверской области призвало граждан не соглашаться на предложения о легком заработке, связанные с фотографированием «аллей героев» и могил участников СВО.

Как сообщает региональная полиция со ссылкой на «Вестник киберполиции», подобные задания рассылают украинские спецслужбы и мошенники. Они собирают данные, чтобы шантажировать и обманывать родственников погибших бойцов обещаниями выплат от Министерства обороны, а также проводить психологические операции по дестабилизации обстановки в стране.

Участие в сборе такой информации влечет суровое наказание. Для россиян предусмотрена ответственность по статье 275 УК РФ (государственная измена) с лишением свободы на срок от 12 лет до пожизненного заключения, а для иностранных граждан — по статье 276 УК РФ (шпионаж).