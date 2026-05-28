Тверская прокуратура завела дело на директора за долги перед рабочими

Прокуратура Московского района города Твери проверила соблюдение трудовых прав граждан в ООО «Алгоритм». В ходе проверки прокуроры установили факт невыплаты заработной платы четырем сотрудникам в период с июля по сентябрь 2025 года на общую сумму 670 тысяч рублей.

В отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Кроме того, руководителю было внесено представление об устранении нарушений закона.

После принятия мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед всеми работниками была полностью погашена.