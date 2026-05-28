В Тверской области выбрали лучшего начальника караула службы охраны УФСИН

Призовые места в соревновании профессионального мастерства заняли представители исправительных учреждений из Ржева, Кашина и Торжка. Фото: УФСИН Тверской области.

УФСИН России по Тверской области 27 мая 2026 года провело второй этап смотра-конкурса на звание лучшего начальника караула подразделений охраны. Мероприятие состоялось на базе исправительной колонии строгого режима № 10 в поселке Металлистов.

Конкурсанты из всех учреждений уголовно-исполнительной системы региона состязались в служебно-правовой, огневой и физической подготовке. Победителем признан лейтенант внутренней службы Дмитрий Волков из ржевской ИК-7. Второе место занял старший лейтенант Дмитрий Киселев из кашинского СИЗО-2, третье — лейтенант внутренней службы Дмитрий Панов из Областной больницы УФСИН в Торжке.

Начальник отдела организации службы охраны УФСИН подполковник внутренней службы Вадим Дмитриев вручил лидерам переходящий кубок и почетные грамоты.