В Тверской области спасатели за сутки потушили четыре пожара

Также подразделения один раз привлекались к работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Фото: МЧС Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области представило сводку происшествий на 28 мая 2026 года. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано четыре техногенных пожара. Пожарно-спасательные подразделения дважды привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах области зафиксировано одно происшествие, а группа специальных взрывных работ задействовалась один раз для обезвреживания опасных находок.

Органы управления и силы ведомства работают в режиме «Повышенная готовность». Аварий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, нарушений эне