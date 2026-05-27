Тверские консервы проверили на опасные микробные токсины перед дачным сезоном

Эксперты проверили на отсутствие микроорганизмов и опасных токсинов восемь образцов мясорастительной продукции и три образца овощных консервов.

Тверская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» в преддверии сезона массовых закупок консервированной продукции дачниками и туристами провела проверку качества товаров на рынке.

В текущем году специалисты исследовали 26 проб консервов на «промышленную стерильность» — отсутствие опасных для здоровья микробных токсинов, включая возбудителей ботулизма, стафилококков и плесневых грибов. На экспертизу поступило 15 образцов мясных консервов, восемь — мясорастительных и три пробы овощной продукции.

Лабораторные исследования подтвердили, что все проверенные консервы соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям и безопасны для употребления в пищу.