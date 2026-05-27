Руководителей тверских фитнес-клубов наказали за угрозу безопасности клиентов

Проверяющие органы привлекли к ответственности руководителей двух коммерческих спортивных организаций. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Заволжского района города Твери совместно со специалистами регионального управления МЧС России проверила коммерческие спортивные объекты. В ходе проверки выяснилось, что ООО «Фитнес Тверь» и ООО «МДК-фитнес» допустили нарушения требований пожарной безопасности.

В частности, на путях эвакуации и эвакуационных выходах заведений складировались строительные материалы. По факту нарушений надзорный орган возбудил дела по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

Должностных лиц компаний привлекли к административной ответственности и оштрафовали на общую сумму 40 тысяч рублей. К настоящему моменту все выявленные нарушения в спортивных клубах полностью устранены.