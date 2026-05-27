В Кимрском округе отремонтируют 23 километра дороги Ильинское – Неклюдово

Всего в текущем году в Тверской области планируют отремонтировать свыше 380 километров дорог.

Дорога Ильинское – Неклюдово в Кимрском округе Тверской области будет полностью отремонтирована в течение двух лет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Трасса протяженностью 23 километра связывает Ильинское, Устиново и Неклюдово, где работают школы, детские сады, ФАПы, а также музей крестьянского быта, храмы и Центр патриотического воспитания имени Андрея Туполева.

На объекте начали расчистку полосы отвода, впереди укладка нового асфальта и ремонт мостов через реки Большая Пудица и Малая Пудица. Ранее глава региона Виталий Королев сообщил в своем канале в MAX о начале активной фазы дорожной кампании в регионе.

«Дорожной сфере уделяем максимальное внимание. Вижу, что на это есть серьёзный и справедливый запрос жителей. Только в этом году в планах – отремонтировать более 380 километров дорог. К тому же, ранее договорились с Росавтодором усилить совместную работу по приведению ключевых магистралей нашей области в нормативное состояние. Акцент – на долгосрочных решениях и усилении контроля качества», – сказал Виталий Королев.