Ранее судимый 43-летний гражданин арендовал частный дом, где в одиночку изготавливал запрещенные вещества. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники УНК УМВД России по Тверской области ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика в Старицком районе. Оперативники задержали 43-летнего ранее судимого уроженца Оренбургской области, который арендовал частный дом для изготовления запрещенных веществ.

Видео: МВД Тверской области. При обыске полицейские обнаружили 320 литров жидких прекурсоров для изготовления наркотиков.

Полицейские изъяли около 10 килограммов готового наркотика, производственное оборудование, лабораторную посуду, а также 320 литров жидких прекурсоров в 18 канистрах. Мужчина работал в одиночку по указаниям удаленных кураторов, фасовал продукцию и прятал крупные партии в тайники.

Подозреваемый арестован, следственным подразделением Старицкого ОП МО МВД России «Ржевский» возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, по которой фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.