В Твери готовятся к следующему этапу работ на ремонтируемом участке Трехсвятской

Старую плитку сняли. Фото: ПТО.

В Твери по решению главы региона Виталия Королева ведется ремонт участка улицы Трехсвятской от Симеоновской улицы до улицы Желябова.

«Трехсвятская улица – точка притяжения города Твери. Провести работы необходимо, чтобы граждане могли с удовольствием гулять по улице. Важно привлечь профессионального подрядчика и обеспечить выполнение проекта в планируемые сроки и на высоком качественном уровне», – поставил задачу Виталий Королев при выделении средств на возобновление ремонта улицы.

На ремонтируемом участке демонтирована плитка, фонари, водоотводные лотки, снят грунт для следующего этапа работ - устройства щебеночного основания и инженерных коммуникаций. Там уложат гранитную плитку и брусчатку, установят скамейки, урны и фонари, проведут озеленение, выполнят устройство наружной ливневой канализации и водоотводных лотков, переустройство колодцев и электроснабжения.

Далее в планах - ремонт участка Трехсвятской от улицы Желябова до улицы Лидии Базановой.

НА ЗАМЕТКУ

Общественные территории и дворы благоустраиваются в Тверской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До 12 июня продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты, которые будут обновлены в 2027 году.