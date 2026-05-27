Тверское УФАС наказало подрядчика за сорванный ремонт школьной крыши

Подрядчик выиграл электронный аукцион в декабре 2025 года, но в установленный контрактом срок в апреле к работам не приступил. Фото: Тверское УФАС.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области включило местную компанию «РК СТРОЙМОНТАЖ» в Реестр недобросовестных поставщиков. В декабре 2025 года эта организация выиграла аукцион на ремонт кровли МОУ «Белогородская средняя общеобразовательная школа».

Стоимость контракта составила 4,5 миллиона рублей. По условиям договора подрядчик должен был начать работы в апреле, однако к ремонту крыши так и не приступил.

После решения ведомства администрация образовательного учреждения оперативно готовит документы для проведения нового аукциона, чтобы найти надежного исполнителя.