В Тверской области введут обязательную маркировку домашних животных и птиц

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 27 мая 2026 года напомнило о правилах обязательной идентификации животных. До 1 сентября 2026 года жители обязаны зарегистрировать коз, овец, а также кроликов и птицу, если их содержится свыше десяти голов (для меньшего поголовья птицы и кроликов действует отсрочка до 1 сентября 2029 года).

Учет ведется в системе ФГИС «ВетИС» через компоненты «Хорриот» и «Меркурий», которые блокируют незаконные перемещения скота. Ведомство предупреждает: нелегальная покупка животных без документов грозит заносом болезней с инкубационным периодом до 15 дней, из-за чего в радиусе пяти километров от очага ветеринары изымают и ликвидируют всех восприимчивых особей.

Для контроля здоровья поголовья Тверской филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводит исследования биоматериала и поставляет препараты, включая зарегистрированные центром в 2025 году 13 новых вакцин. Обратиться в филиал можно по адресу: Тверь, улица Шишкова, дом 100, телефон (4822) 52-52-79.