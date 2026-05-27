Тверские свиные субпродукты и жир отправят во Вьетнам, Польшу и Филиппины

С начала текущего года тверские специалисты выполнили более 1500 экспертиз сельскохозяйственных грузов, предназначенных для отправки за границу. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Партии свиноводческой продукции, произведенные в Тверской области, готовят к отправке на экспорт во Вьетнам, Польшу и Республику Филиппины. Специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» 26 мая 2026 года подтвердили безопасность более 63 тонн продукции.

Исследованию подверглись свиные ноги, уши, хвосты, щековина и технический жир. Методом ПЦР специалисты проверили пробы на отсутствие вируса африканской чумы свиней и признали товар соответствующим всем ветеринарно-санитарным требованиям импортеров.

Из проверенного объема 28 тонн субпродуктов отправят во Вьетнам, 23,5 тонны жира — в Польшу и 11,8 тонны щековины — на Филиппины. С начала текущего года Тверская лаборатория провела уже более 1500 аналогичных исследований для поставок за границу.