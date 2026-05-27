Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2026 13:11

В Тверской области уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Взрывоопасные предметы обнаружили на территории Бельского муниципального округа и на окраине районного центра
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Весь арсенал вывезли на полигон и уничтожили. Фото: МЧС Тверской области.

Весь арсенал вывезли на полигон и уничтожили. Фото: МЧС Тверской области.

Аварийно-спасательная служба Тверской области 27 мая 2026 года провела операцию по обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Группа специальных взрывных работ обнаружила опасные предметы в Бельском муниципальном округе и городе Белый.

В деревне Демяхи нашли четыре 152-миллиметровых, один 50-миллиметровый и 49 23-миллиметровых артиллерийских снарядов, пять 82-миллиметровых и семь 50-миллиметровых минометных мин, одну гранату РПГ-40, 12 гранат РГД-33 и три гранаты Ф-1.

На южной окраине Белого также лежал один 88-миллиметровый артиллерийский снаряд. Все взрывоопасные находки спасатели успешно ликвидировали на полигоне.