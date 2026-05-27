Жители Тверской области смогут пожаловаться прокурорам на долги по зарплате

Поступившие в период работы горячей линии звонки станут основанием для проведения проверок.

Прокуратура Тверской области объявила о запуске «горячей линии» по вопросам невыплаты заработной платы, которая будет работать с 25.05.2026 по 29.05.2026. Граждане могут сообщить о нарушениях по телефону 8-910-531-91-00 с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:00.

Сотрудники ведомства проверят всю полученную информацию и при наличии законных оснований примут меры прокурорского реагирования. Подать официальное заявление также можно дистанционно через единый портал прокуратуры РФ или портал Госуслуг.