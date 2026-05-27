Житель Конаково перевел мошенникам более двух миллионов рублей

49-летний житель Конаково лишился более двух миллионов рублей после общения с телефонными мошенниками. Сначала мужчина перешел по ссылке в мессенджере якобы от бухгалтерии с работы, открыв доступ к своим фото и видео, а затем получил сообщение о взломе профиля на «Госуслугах».

Позвонив по указанному номеру, он пообщался с лжесотрудником Центрального Банка, который убедил его спрятать сбережения. Конаковец обналичил 1 240 000 рублей, перевел 200 тысяч рублей в Твери, а оставшуюся часть отдал курьеру у московского метро «Динамо». После этого он взял кредит еще почти на 1 000 000 рублей и передал эти деньги курьеру в Химках.

Заявитель обратился в полицию только через две недели, поняв, что деньги ему не вернут. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия.