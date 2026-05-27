76 людям с инвалидностью помогли найти работу с начала года в Тверской области

В Тверской области реализуется комплекс мер поддержки, помогающих найти работу жителям с ограниченными возможностями здоровья. Фото: Алексей АНДРЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области с начала 2026 года региональная служба занятости помогла найти 76 людям с инвалидностью. Принимаемые в регионе меры для содействия гражданам в трудоустройстве соответствует задачам нацпроекта «Кадры».

«Нам нужно сопровождать людей в выборе работы, повышать динамику профориентации школьников и студентов. Это большая федеральная задача, которую поставил Президент», – подчеркнул глава Тверской области Виталий Королев по итогам по итогам встречи с главой министром труда РФ Антоном Котяковым в апреле.

Помимо трудоустройства, еще 72 гражданина с ОВЗ получили в регионе помощь в профориентации, 30 инвалидов - психологическую поддержку, 38 человек прошли социальную адаптацию. Кроме того, к профессиональному обучению приступил 21 житель с инвалидностью. Людям с ОВЗ, которые находятся в поиске работы, выплачивается пособие.

Пресс-служба областного правительства сообщила, что на сегодня в Верхневолжье при содействии органов службы занятости создано около 2000 мест для инвалидов на предприятиях, из них порядка уже 1,6 тыс. заняты жителями с ОВЗ.

Работодателям, которые принимают на работу людей с инвалидностью, предоставляется поддержка региона в виде субсидий. С начала года на субсидируемые рабочие места трудоустроено девять инвалидов.

Жители с ОВЗ могут узнать подробную информацию по трудоустройству по телефону горячей линии областной службы занятости: 8 (4822) 33-33-27.