НовостиОбщество27 мая 2026 10:35

В Лихославле суд заставил арендатора оплатить разгром и тараканов в квартире

В Лихославле рассмотрели иск собственников квартиры к 38-летней женщине, нарушившей условия договора
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Экспертиза оценила ущерб на сумму более 300 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Попытка 38-летней жительницы Лихославля съехать со съемной квартиры до окончания годового контракта закончилась судебным иском. Женщина уведомила владельцев о выезде из-за якобы появившихся тараканов.

Принимая жилье, собственники нашли в нем завалы мусора, грязную посуду, испорченную мебель и сорванные обои. Экспертная организация оценила нанесенный ущерб более чем в 300 тысяч рублей. От добровольного возмещения арендатор отказалась.

По данным пресс-службы Лихославльского районного суда Тверской области, 21 мая 2026 года инстанция полностью удовлетворила требования истцов. Заочное решение суда пока не вступило в законную силу.