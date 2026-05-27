Из Тверской области отправлены новые грузы с помощью в зону СВО

Правительством региона совместно с областным управлением МЧС отправлена партия бутылей с питьевой водой жителям Запорожской области. А военным в зону СВО собрали очередной груз участники волонтерской группа «Своих не бросаем Конаково69».

Пресс-служба областного правительства сообщила, что на четырех машины волонтеров военнослужажим привезли 37 кубометров запчастей, аккумуляторов, средств связи, противодроновых пончо, генераторов, газовых баллонов, стройматериалов и других вещей. Кроме того, бойцам передали детские письма, посылки и продукты питания.

«Экипаж проехал пять регионов: ЛНР, ДНР, Белгородская, Запорожская и Херсонская области и посетил 21 боевое подразделение. Тысячи небезразличных земляков участвовали в сборе. Сотни ребят на передовой получили весточки из дома, воспользовались собранными полезностями», – рассказал организатор конвоя Александр Слепышев.

Также новые грузы отправили в зону СВО еще несколько волонтерских групп: кимрский «Покров», «Маскировочные сети Кесова Гора» и «Победа» из Калининского округа, «Стрелиха, своих не бросаем» из Кесовогорского округа.