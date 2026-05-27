Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2026 10:30

Из Тверской области отправлены новые грузы с помощью в зону СВО

Тверской регион продолжает оказывать регулярную поддержку участникам СВО и жителям новых территорий
Алексей АНДРЕЕВ
Партия бутилированной питьевой воды отправлена в Запорожье.

Партия бутилированной питьевой воды отправлена в Запорожье.

Фото: ПТО.

Правительством региона совместно с областным управлением МЧС отправлена партия бутылей с питьевой водой жителям Запорожской области. А военным в зону СВО собрали очередной груз участники волонтерской группа «Своих не бросаем Конаково69».

Пресс-служба областного правительства сообщила, что на четырех машины волонтеров военнослужажим привезли 37 кубометров запчастей, аккумуляторов, средств связи, противодроновых пончо, генераторов, газовых баллонов, стройматериалов и других вещей. Кроме того, бойцам передали детские письма, посылки и продукты питания.

«Экипаж проехал пять регионов: ЛНР, ДНР, Белгородская, Запорожская и Херсонская области и посетил 21 боевое подразделение. Тысячи небезразличных земляков участвовали в сборе. Сотни ребят на передовой получили весточки из дома, воспользовались собранными полезностями», – рассказал организатор конвоя Александр Слепышев.

Также новые грузы отправили в зону СВО еще несколько волонтерских групп: кимрский «Покров», «Маскировочные сети Кесова Гора» и «Победа» из Калининского округа, «Стрелиха, своих не бросаем» из Кесовогорского округа.