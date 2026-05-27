Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2026 9:44

МЧС Тверской области объявило штормовое предупреждение из-за гроз и ливней

МЧС региона прогнозирует ухудшение погоды до конца суток 27 мая, что может привести к обрывам ЛЭП и дорожным заторам
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ливни и грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду прогнозируются в отдельных районах региона до конца суток 27 мая.

Ливни и грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду прогнозируются в отдельных районах региона до конца суток 27 мая.

Фото: Павел МАКАРОВ.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 27 мая 2026 года в Тверской области пройдут ливни с грозами и ветром до 15 метров в секунду. Специалисты МЧС предупреждают о рисках повреждения крыш зданий, автомобилей, отключения электричества из-за обрывов проводов, а также заторов на дорогах.

Граждан просят ограничить выход на улицу, а при непогоде укрываться в подъездах и переходах, избегая ЛЭП, деревьев, остановок и рекламных щитов. При намокании одежды важно сразу переодеться и согреться.

Водителям следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Телефон для экстренных звонков — 101, телефон доверия областного управления МЧС — (4822) 39-99-99.