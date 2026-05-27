НовостиОбщество27 мая 2026 9:04

Пожилая жительница Бологого отсудила 225 тысяч рублей у ростовского дроппера

Обращение жительницы Бологого в прокуратуру помогло вернуть похищенные мошенниками деньги
Антон ПАЛЬЧИКОВ
77-летняя пенсионерка смогла вернуть свои накопления, которые она перевела телефонным мошенникам в августе 2024 года.

В Тверской области 77-летняя пенсионерка смогла восстановить свои права после крупного хищения денег. В августе 2024 года жительница Бологого перевела неизвестным 225 тысяч рублей под влиянием обмана на якобы безопасный счет.

Правоохранители установили, что средства поступили на карту жителя Ростовской области, так называемого «дроппера». По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Бологовская межрайонная прокуратура обратилась в суд за гражданской защитой интересов пенсионерки. Инстанция обязала владельца счета вернуть всю сумму неосновательного обогащения, прокуратура контролирует исполнение решения.