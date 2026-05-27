НовостиОбщество27 мая 2026 7:39

Виталий Королев сообщил в MAX об открытии нового ФАП в Бежецком округе

В Бежецком округе открылся новый медпункт для 300 жителей, а по области запускают дополнительные мобильные бригады
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Новый фельдшерско-акушерский пункт укомплектован современным медицинским оборудованием. Фото: max.ru/korolev.

Глава Тверской области Виталий Королев сообщил в канале MAX об открытии фельдшерско-акушерского пункта в селе Присеки Бежецкого округа. Новый ФАП укомплектован оборудованием и обслуживает более 300 жителей, включая 58 детей. Программа строительства таких пунктов на селе будет продолжена.

Также руководитель области поручил увеличить летом интенсивность выездов мобильных медицинских бригад с узкими специалистами из Твери — кардиологами, неврологами и хирургами.

На прошлой неделе врачи уже проконсультировали 60 человек в Сандово. 28 мая бригада прибудет в село Лесное, а в июне — в Бологое, Фирово, Максатиху и Осташков. Одной из целей выездов является расширение онкологического диспансерного наблюдения.