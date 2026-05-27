НовостиОбщество27 мая 2026 7:10

Два тверских министра перешли на службу в аппарат полпреда президента в СЗФО

Полпред Президента в СЗФО Игорь Руденя представил Ивана Егорова и Андрея Александрова в качестве своих новых подчиненных
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Игорь Руденя представил Ивана Егорова и Андрея Александрова на еженедельном совещании с руководством аппарата полномочного представителя в СЗФО.

Фото: ПТО.

Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя 26 мая провел совещание, на котором представил новых сотрудников своего аппарата. Заместителем полпреда назначен Иван Егоров, а помощником — Андрей Александров. Оба чиновника являются уроженцами Твери и ранее работали в Правительстве Тверской области.

Егоров с 2012 года занимал должности замминистра финансов, министра туризма, министра экономического развития, а с 2020 по май 2026 года являлся зампредом областного правительства. Александров с 2019 года работал в управлении информационной политики, затем — замминистра и министром региональной политики области по апрель 2026 года.

Сам Игорь Руденя, руководивший Тверской областью со 2 марта 2016 года, был назначен полпредом в СЗФО 29 сентября прошлого года.