НовостиОбщество27 мая 2026 6:35

У жителя Конаково конфисковали «Опель Астра» за повторную пьяную поездку

Автомобиль «Опель Астра» конфискован и обращен в собственность государства по ходатайству Конаковской межрайонной прокуратуры
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Также мужчина отработает 240 часов за повторное нетрезвое вождение.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

43-летний житель Конаково лишился своей иномарки после встречи с дорожной полицией. 27 июля 2025 года мужчина в состоянии опьянения управлял автомобилем «Опель Астра» в Конаковском округе.

Выяснилось, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. За повторное нарушение в отношении водителя возбудили уголовное дело.

По решению суда виновному назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ. Также ему запрещено управлять любым транспортом в течение двух лет, а его автомобиль «Опель Астра» принудительно конфискован в доход государства.