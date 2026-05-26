В школах Твери прозвучали последние звонки для 2463 одиннадцатиклассников

26 мая в Твери прозвучали последние звонки - учебный год окончен. Для 2463 тверских учеников 11-х классов завершилось обучение в школах. Впереди ЕГЭ.

В «Центре образования имени А. Атрощанка» последний звонок прозвенел для 89 одиннадцатиклассников. С окончанием школы их поздравила заместитель главы администрации Твери Людмила Хоменко.

«Впереди у каждого выпускника - важный период в жизни, нужно определить свой дальнейший путь, правильно выбрать будущую профессию. Желаю всем успешно сдать экзамены и уверенно идти за своей мечтой!» – напутствовала ребят она.

Торжественные линейки и праздничные мероприятия прошли сегодня во всех 54 школах областной столицы. 1 июня уже запланирована сдача ЕГЭ по химию, литературе и истории.