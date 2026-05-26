Виталий Королев поздравил предпринимателей Тверской области

В центре «Мой бизнес» Тверской области организовали тематическую неделю, приуроченную ко Дню предпринимательства. Фото: Кристина Белякова/предоставлено ПТО

26 мая с 2007 года календаре отмечен как День российского предпринимательства. Сегодня предпринимателей Верхневолжья с профессиональным праздником поздравил глава Тверской Виталий Королев.

«Сегодня, в День российского предпринимательства, хотел бы поблагодарить вас, дорогие наши предприниматели, за креативность, волю и важный вклад в развитие родного региона! Знаю, вам сейчас очень непросто. Поэтому важнейшей задачей властей считаю поддержку малого, семейного бизнеса. В наших силах сделать так, чтобы малый и средний бизнес как можно реже сталкивался с бюрократическими препонами, с административным давлением. Не оставался со своими проблемами один на один, а чувствовал постоянную поддержку со стороны региона», - отметил Виталий Королев в своем канале в мессенджере MAX.

Руководитель области напомнил, что в Верхневолжье действует солидный пакет мер поддержки предпринимательства. Ознакомиться с ним можно на сайте центра «Мой бизнес».

«Важно, чтобы все меры – и действующие, и те, которые мы намечаем сейчас – не остались на бумаге, а работали. Знаю, наши предприниматели ждут открытого диалога. В скором времени обязательно проведем такую встречу: готовьте вопросы и предложения», - также написал глава региона.

На площадке центра «Мой бизнес» в Твери ко Дню предпринимательства приурочили тематическую неделю. В ней участвуют предприниматели, федеральные и региональные эксперты, проводятся деловые встречи, обсуждения актуальных для бизнеса вопросов, организована работа площадок по роботизации и внедрению передовых цифровых технологий в производство, по поддержке туризма, АПК и экспорта.

На тематической неделе. Фото: Кристина Белякова/предоставлено ПТО

Поддержка отечественного предпринимательства реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».