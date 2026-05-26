В Твери 26 мая 2026 года поженились 26 пар

26 мая в областной столице состоялось открытие летнего свадебного сезона.

В Твери, в областном дворце бракосочетания, 26 мая поженили 26 пар. Как сообщила пресс-служба областного правительства, тем самым был торжественно открыт летний свадебный сезон, хоть до лета еще несколько дней.

«Открытие сезона у нас проходит впервые, но планируем сделать его ежегодным. Сегодня мы провели одновременную регистрацию для наших пар - теперь они носят гордые звания супругов», – рассказала заместитель начальника Главного управления ЗАГС Тверской области Вера Игнатьева.

Среди счастливых молодоженов - Кирилл и Вера Гераскины.

«Эта дата по душе была – очень красивое сочетание чисел. Поэтому хочется, чтобы этот день оставил после себя незабываемые эмоции, и они навсегда сохранились в памяти», – рассказали они.

После регистрации всех молодоженов попотчевали русским караваем, затем настало время первого танца новобрачных. В финале 26 пар запустили в небо воздушные шарики, на которых написали свои мечты.

По данным правительства региона, этим летом в областном дворце бракосочетания планируют пожениться свыше тысячи пар.