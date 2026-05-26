НовостиОбщество26 мая 2026 14:48

Две пенсионерки в Нелидово отдали мошенникам сотни тысяч рублей

В Нелидово пожилые женщины 90 и 82 лет передали все накопления неизвестному курьеру под видом декларирования сбережений
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Пострадавшие от телефонных мошенников пенсионерки из Нелидова добровольно передали деньги приехавшему к ним домой курьеру.

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Две пожилые жительницы города Нелидово лишились крупных сумм из-за доверия телефонным аферистам. Мошенники позвонили пенсионеркам 90 и 82 лет, представились вымышленными именами и убедили их, что сбережения нужно срочно отдать якобы для декларирования.

К женщинам домой пришел неизвестный мужчина, назвал кодовое слово и забрал пакеты с наличностью. Одна из пострадавших отдала курьеру 500 тысяч рублей, а вторая потеряла 340 тысяч рублей.

Преступники обещали вернуть деньги, но после получения наличных перестали выходить на связь. Полиция разыскивает причастных к обману лиц в рамках уголовных дел по части 3 статьи 159 УК РФ.