Пьяный тверской дачник не узнал покупателя и наставил на него пистолет

После инцидента с пневматическим пистолетом полиция изъяла оружие у 54-летнего нарушителя. Фото: МВД Тверской области.

Конфликт из-за автомобильных шин в Калининском округе закончился задержанием 54-летнего мужчины. 24 мая около 16:00 в СНТ «Славное» к нему приехал 40-летний покупатель, чтобы вернуть приобретенный некачественный товар.

Находясь в состоянии опьянения, продавец не узнал мужчину и начал угрожать ему пневматическим пистолетом. Пострадавший обратился в полицию, сообщение также появилось в региональных пабликах.

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам и изъяли пистолет. На мужчину составили протокол за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, фигуранту грозит до двух лет колонии.