В Тверской области за пять месяцев зафиксировано 130 случаев пропажи детей

Праздник в Парке Победы. Фото: ВПСО "СОВА"

День пропавших детей, который проходит в России 25 мая, в Тверской области не прошел незамеченным.

В воскресенье ВПСО "Сова" организовало мероприятие, приуроченное к этому дню в Парке Победы города Твери. Аналогичные мероприятия прошли в муниципалитетах Тверской области.

Волонтеры организовали мастер-классы для детей и взрослых, лекции по безопасности, рассказывали о работе отряда, раздавали памятки для ребят и их родителей, показывали оборудование. Гости знакомились с надежными поисковиками - собаками.

Волонтерские сообщества, которые занимаются поиском пропавших людей, провели множество мероприятий, направленных на профилактику несчастных случаев с несовершеннолетними. Их сотни.

За пять месяцев этого года к волонтёрам Верхневолжья поступило более 130 заявок на поиск детей. К счастью, большинство из них найдены живыми. Однако в среднем каждый год в России исчезает и никогда не находится порядка тысячи ребят.

Выяснить, куда и почему пропадают дети, как проходит их поиск и что делать во избежание трагедии, взялись наши коллеги из «АИФ-Тверь. Они поговорили с руководителем областного волонтёрского поисково-спасательного отряда «Сова» Сергеем Алексеевым. Подробности здесь